Olimpiyatlarda milyon dolarlık kare! Fermuarını açtı servet kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda 1000 metrede 1.12.31’lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Jutta Leerdam, yalnızca pistte değil sosyal medyada da gündem oldu. Yarış sonrası yaptığı hareket ve Nike paylaşımıyla yıldız sporcu, başarısını ticari kazanca da dönüştürdü.

Olimpiyatlarda milyon dolarlık kare! Fermuarını açtı servet kazandı
Cevdet Berker İşleyen

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’nda buz pistinin yıldızı Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam oldu. Kadınlar 1000 metre finalinde adeta kusursuz bir yarış çıkaran 27 yaşındaki sporcu, bitiş çizgisini 1 dakika 12 saniye 31 salisede geçerek olimpiyat tarihine adını yazdırdı. Daha önce altı kez dünya şampiyonluğu yaşayan Leerdam, bu performansıyla kariyerinin en unutulmaz anlarından birine imza attı.

Finalde beklentilerin de üzerine çıkan Hollandalı patenci, güçlü rakiplerine rağmen temposunu son metreye kadar korudu. Özellikle Femke Kok’un elde ettiği derece sonrası artan baskıya rağmen hata yapmayan Leerdam, altın madalyaya uzanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

FERMUARINI AÇMASI OLAY OLDU

Olimpiyatlarda milyon dolarlık kare! Fermuarını açtı servet kazandı 1

Yarış sonrası yaşananlar ise en az derecesi kadar konuşuldu. Zafer sevincini yaşadığı anlarda formasının fermuarını açarak Nike marka atletini gösteren Leerdam’ın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada 6 milyonun üzerinde izlendi. Ardından spor giyim devi Nike’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi: “Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz.”

1 MİLYON DOLAR ÜZERİNDE GELİR

Olimpiyatlarda milyon dolarlık kare! Fermuarını açtı servet kazandı 2

Bu hamlenin ardından Leerdam’ın 1 milyon doların üzerinde gelir getiren yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attığı tahmin ediliyor. Pistte kırdığı rekoru ticari başarıyla da taçlandıran yıldız sporcu, duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi, inanılmaz. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Zor olacağını biliyordum çünkü Femke Kok gerçekten iyi bir derece elde etmişti."

