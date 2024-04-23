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  4. UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! EURO 2024'te düdük çalacak tek Türk hakem o olacak...

UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! EURO 2024'te düdük çalacak tek Türk hakem o olacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2024 12:28
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UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.

UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! EURO 2024'te düdük çalacak tek Türk hakem o olacak...

UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek EURO 2024'te görev yapacak hakem listesini açıkladı. Listede tek Türk hakemimiz Halil Umut Meler de yer aldı.

İşte EURO 2024'te görev alacak hakemler;

Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesús Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Schärer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)

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Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler UEFA hakemi
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