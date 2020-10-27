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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 27.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'in önemli hakemlerinden Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev verildi. Özkahya, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanacak Milan - Sparta Prag maçını yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. (AA)

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