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UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Napoli ile Rijeka arasında oynanacak karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İtalya’nın Napoli ile Hırvatistan’ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya’nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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