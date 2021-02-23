SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

23.02.2021 21:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in Kızılyıldız maçında ırkçı söyleme maruz kaldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18 Şubat'ta Kızılyıldız-Milan arasında oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçında yaşanan olayı soruşturmak üzere müfettiş atandı.

Soruşturmada elde edilecek bilgilerin önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Rajko Mitic Stadı’nda oynanan Kızılyıldız-Milan maçında locada oturan bazı Sırp taraftarlar, Bosna Hersek asıllı İbrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, İbrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu İbrahimovic'in babası Şefik İbrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacakNorveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Josef de Souza'dan bomba açıklamalar

Josef de Souza'dan bomba açıklamalar

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor'dan 16 yıl sonra bir ilk

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

UEFA'dan İbrahimovic'e yönelik "ırkçı söylem" iddiasına soruşturma

İbrahimovic'e yönelik ırkçı söylem!

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Real Madrid Haaland ve Mbappe'yi 852 milyon Euro'ya transfer ediyor!

Real Madrid'den dev transfer harekatı!

Tuchel'den Luis Suarez itirafı

Tuchel'den Luis Suarez itirafı

Seedorf: Siyahi teknik adamlara şans verilmiyor

Siyahi teknik adamlara şans verilmiyor

Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Hagi ve oğlu Ianis'in videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.