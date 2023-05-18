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UEFA'dan inanılmaz hata! Maç bitmeden finalisti duyurdular

18.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken İstanbul'daki final için bir paylaşım yapan UEFA, maç oynanmadan Inter'in rakibini Real Madrid olarak gösterdi. İşte detaylar...

UEFA'dan inanılmaz hata! Maç bitmeden finalisti duyurdular

Bu yıl finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İlk ayağı 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin rövanşından Manchester City rakibini 4-0 mağlup ederek finalde Inter'in rakibi olmayı başardı.

Dev final öncesinde UEFA, sosyal medya hesabından paylaşım yaparken Manchester City - Real Madrid maçı öncesi İspanyol ekibi, Inter'in rakibi olarak gösterdi.

"FİNALİSTLER BELLİ OLDU"

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UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.

UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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