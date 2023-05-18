UEFA'dan inanılmaz hata! Maç bitmeden finalisti duyurdular

Bu yıl finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İlk ayağı 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin rövanşından Manchester City rakibini 4-0 mağlup ederek finalde Inter'in rakibi olmayı başardı.
Dev final öncesinde UEFA, sosyal medya hesabından paylaşım yaparken Manchester City - Real Madrid maçı öncesi İspanyol ekibi, Inter'in rakibi olarak gösterdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid ve Inter logoları ile birlikte, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" ifadelerini kullandı.
UEFA'nın bu paylaşımı büyük tepki çekti. Ardından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde silindi.