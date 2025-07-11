UEFA'dan İngiliz kulübüne men! Crystal Palace Konferans Ligi'ne düşürüldü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın, geçtiğimiz sezon FA Cup kazanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi’ne katılması bekleniyordu. Fakat UEFA ABD'li iş insanı John Textor'un ortak olduğu bir başka kulüp olan Fransız ekibi Lyon’un da aynı turnuvada yer alması sebebiyle Crystal Palace’ı turnuvadan men etti. Crystal Palace bu sene ülkesini konferans liginde temsil edecek.

NOTTINGHAM FOREST GİDİYOR

UEFA İngiltere Ligini 7.sırada bitiren Nottingham Forest’ın, Crystal Palace yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı.