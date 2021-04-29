UEFA'dan İstanbul finali için seyirci kararı

UEFA, İstanbul’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının sınırlı sayıda seyirci ile oynanma kararında bir değişiklik olmadığı vurgulandı. UEFA konuyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs tarihinde İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs tarihine kadar yürürlükte olan geçici kısıtlamanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağından eminiz" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

