UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve kulüplerin ekonomik olarak ciddi bir kayıp yaşamasının olası olması nedeniyle, Finansal Fair Play(FFP) konusunda "esneklik" yapmaya karar verdi.
UEFA'nın, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük ekonomik sınavdan geçen Avrupa futbolunu ayakta tutabilmek için finansal olarak hamleler yapmaya hazırlandığı açıklandı.
The Athletic'e konuşan UEFA yetkilisi, "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler ya da sıra dışı olaylar, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve ona göre kararlar verilecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan UEFA'nın, ödemelerinde gecikmeler olan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a kadar da uzatma kararı aldı ve önümüzdeki aylar için de ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Spor hukukçusu John Mehrzad, bu kararın kulüpler için iyi olduğunu ancak çalışanları etkileyebileceğini belirtirken, "Kulüpler suyun üzerinde kalacaktır ancak kulüp UEFA'nın yaptırımı ile karşılaşmayacağı için oyuncular ve çalışanlar, önümüzdeki 6 hafta boyunca gerekli ödemeleri alamayabilirler." ifadelerini kullandı.
Bir başka futbol hukukçusu Sean Cottrell ise kararı desteklerken, "Son ödeme tarihini uzatmak mantıklı. Dünyanın birçok ülkesi krizde. UEFA'nın da koronavirüs salgınını, elde olmayan bir ekonomik etken olarak düşünüp, kulüpler ve oyuncular için gerekli önlemleri alması doğru" dedi.
Süper Lig'de 4 büyük olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un, UEFA ile FFP kapsamında yaptıkları anlaşmalar soınucunda gözlemi sürüyor. Sürekli UEFA'ya rapor veren kulüplerimiz, her sezon gelir ve gider konusunda verilen taahhütleri yerine getirmeye çalışıyor.
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