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UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

09.07.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, EURO2020'deki sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında taraftarlarının sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ve açtığı sportmenlik dışı pankartlar nedeniyle Macaristan'a biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonunun da 100 bin avro para cezasına çaptırıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Macaristan Milli Futbol Takımı
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