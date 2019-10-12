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UEFA'dan skandal açıklama: Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 12.10.2019 21:49 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçtaki gol sevinciyle Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam göndermesi UEFA'yı rahatsız etti. Yapılan skandal açıklamada bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığının inceleneceği duyuruldu.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Türkiye A Milli Takımı futbolcularının Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, dün oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu Türkiye - Arnavutluk maçında, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.

"PROVOKASYON OLABİLİR"
Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.

CALDEROLI, "CENGİZ VE MERİH ÜLKELERİNE DÖNSÜN" DEDİ
Bu arada İtalyan Senatör Roberto Calderoli de Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Roma ve Juventus'tan gönderilmesini gerektiğini söyleyen küstah bir açıklama yapmıştı.

Calderoli açıklamasında "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı. İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler. İtalya demokrasi ve barış ülkesidir, bağımsızlık ülkesidir. Başkalarının hayatlarına saygı duyulan ülkedir. Buna katılmayan varsa, Türkiye'ye, Erdoğan'ın yanına dönsün" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Türkiye - Arnavutluk EURO 2020

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