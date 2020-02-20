UEFA'dan transferde usulsuzlük yapan kulüplere ceza

Manchester City'ye Avrupa'dan 2 yıl men cezası veren UEFA, Finansal Fair Play konusunda titizliğini devam ettirmek adına harekete geçti.

UEFA, pilot takımları kullanarak transfer yapan, kiralık gönderilen oyuncularla ilgili gelir gösteren ve bu sayede finansal fair play dengesini koruyan kulüpleri yakından takip etme kararı aldı.

Corriere dello Sport'un son sayısındaki habere göre, özelllikle 2016/17 sezonundan itibaren İtalyan futbolunun gelirinin yaklaşık %22'sinin bu yönde gösterildiği, kiralık gönderilen futbolcuların sembolik rakama geri alınması gibi hususların araştırılacağı öğrenildi.

MANCHESTER CITY DOSYASI KAPANMADI

Öte yandan UEFA, Avrupa'dan 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezası verdiği Manchester City hakkındaki dosyasını kapatmadı. Guardiıan'ın haberine göre UEFA, bu kez 2012/2016 arası şüpheli görünen sponsorluk anlaşmaları ve kulübe aktarılan para araştırılacak. Olası bir ekstra yaptırım yolda.

(FUTBOL ARENA)

