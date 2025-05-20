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UEFA'dan Türkiye maçı için Macaristan'a ceza!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, Macaristan'a Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle 72.500 euro para cezası ve ertelemeli tribün kapatma cezası verdi. İşte detaylar...

UEFA'dan Türkiye maçı için Macaristan'a ceza!
Berker İşleyen

UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye-Macaristan maçında yaşanan olaylar nedeniyle Macaristan’a 72.500 euro para cezası ve ertelemeli tribün kapatma cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, Macaristan’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Macar taraftarlar, İstiklal Marşı’nı ıslıklamış ve sahaya yabancı madde atmıştı.

2 MAÇTA 6 GOL

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi play-off yükselme turunda Macaristan’ı 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup ederek A Ligi’ne yükselmeyi başarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Macaristan UEFA milli takım
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