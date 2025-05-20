UEFA'dan Türkiye maçı için Macaristan'a ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Türkiye-Macaristan maçında yaşanan olaylar nedeniyle Macaristan’a 72.500 euro para cezası ve ertelemeli tribün kapatma cezası verdi.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında, Macaristan’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada Macar taraftarlar, İstiklal Marşı’nı ıslıklamış ve sahaya yabancı madde atmıştı.
A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi play-off yükselme turunda Macaristan’ı 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup ederek A Ligi’ne yükselmeyi başarmıştı.
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