SPOR

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemimiz Ümit Öztürk, Finlandiya'nın RoPS ile İskoçya'nın Aberdeen takımları arasında 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

Finlandiya'nın Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskenttä Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
'VakıfBank kaçırılmayacak bir fırsattır''VakıfBank kaçırılmayacak bir fırsattır'
Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talipSamsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümit Öztürk RoPS Aberdeen UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Galatasaray'da flaş transfer

Galatasaray'da flaş transfer

Gaston Campi Trabzon'da

Gaston Campi Trabzon'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

93. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

93. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milliler Avrupa şampiyonu oldu!

Milliler Avrupa şampiyonu oldu!

Kayaalp evliliğe adım atacak

Kayaalp evliliğe adım atacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

Brezilyalı smaçör Gabi: VakıfBank kaçırılmayacak bir fırsattır

'VakıfBank kaçırılmayacak bir fırsattır'

Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip

Samsunspor, Fenerbahçeli Ahmethan Köse'ye talip

Triatlonda altın madalya

Triatlonda altın madalya

Spor camiasından '15 Temmuz' mesajları

Spor camiasından '15 Temmuz' mesajları

Wimbledon tek erkekler finalinde Djokovic şampiyon oldu

Wimbledon tek erkekler finalinde Djokovic şampiyon oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.