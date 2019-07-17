UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

Finlandiya'nın Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskenttä Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

