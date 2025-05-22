SPOR

89
81
60
59
54
50
47
47
46
46
44
44
43
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

UEFA'dan Yunus Akgün'e büyük onur! Tottenham'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde sezonun en iyisi seçildi

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'dan Yunus Akgün'e büyük onur! Tottenham'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde sezonun en iyisi seçildi
Emre Şen
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi.

"SEZONUN EN İYİ GOLÜ"

Screenshot_2

Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.

Milli futbolcunun ardından ilk 10'da sırasıyla Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio) yer aldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor’un 22 yıllık mali yükü sona erdiKocaelispor’un 22 yıllık mali yükü sona erdi
Bursaspor’da kombine satışında rekor!Bursaspor’da kombine satışında rekor!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Yunus Akgün galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi çıkışı! 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu: Hazırlık içindeyiz

Asgari ücrete ara zam soruldu, gündem oldu!

Asgari ücrete ara zam soruldu, gündem oldu!

Fenerbahçe Şanlıurfaspor'dan Ogundu'yu transfer mi etti? İddiası gündem olmuştu: Açıklama geldi

Fenerbahçe Şanlıurfaspor'dan Ogundu'yu transfer mi etti? İddiası gündem olmuştu: Açıklama geldi

Muslera'nın gideceği takımı açıkladı! "Haziran ayında imzalayacak"

Muslera'nın gideceği takımı açıkladı! "Haziran ayında imzalayacak"

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi!

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Zuriko hamlesi!

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Zuriko hamlesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.