SPOR
  4. UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

UEFA tarafından açıklanan tüm zamanların en iyi futbol takımları arasında Galatasaray, 23. sırayı alarak en başarılı Türk takımı unvanını elde etti.

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

UEFA'nın, 1955-2019 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların başarılarına göre belirlediği listede, zirveye, Real Madrid yerleşti.

İspanya temsilcisi, en çok kupa kazanan, maça çıkan, karşılaşma kazanan ve gol atan ekip unvanlarını da elde ederek tüm zamanların en iyi takımı listesinde rakiplerine açık ara fark attı.

İkinci sırada Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yer aldığı listenin ilk üçü arasına adını yazdıran diğer takım ise İspanya'nın Barcelona ekibi oldu.

EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI GALATASARAY

En başarılı Avrupa takımları arasına 23. sıradan adını yazdıran Galatasaray, 26 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 175 karşılaşmanın 57'sinden zaferle ayrılırken, 43 maçta berabere kaldı ve 75 müsabakada yenilgi yaşadı. Kalesinde 272 gol gören sarı-kırmızılı takım, rakip ağları 213 kez sarstı ve toplamda 157 puan topladı.

Listede yer alan diğer Türk takımlarından Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 55'inci, Trabzonspor 116'ncı, Medipol Başakşehir 315'inci, Sivasspor 384'üncü ve Bursaspor 445'inci sırada yer aldı.

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Muslera'nın topu 4 bin 500 TL'ye satıldıMuslera'nın topu 4 bin 500 TL'ye satıldı
Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray uefa Türk takımı

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

Beşiktaş milli yıldızın peşinde!

Beşiktaş milli yıldızın peşinde!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Okuyucu Yorumları 28 yorum
TARTISMAYA KAPALI BIR KONU GALATASARAY BIR DÜNYA MARKASIDIR
eskiden evet
ŞÌMDÌ HAYIR
Bir Fenerli olarak buna katılmakla beraber artık eski Galatasaray'ın kalmadığını düşünüyorum. Tabii UEFA kupası Galatasaray için hala bir ayrıcalık o da bir gerçek.
Bu sıralamayı yapanlar fenerbahçeye tanıyamamışlar. Rahmetli İslam Çupi nin dediği gibi " fenerbahçenin büyüklüğü kupalarla ölçülemez o başa birşeydir".. Dünyanın en büyük 3 takımından biri FENERBAHÇEDİR Nokta..
@kargafatih hahahhahhahhaaaaa dünya kıskaniy zaten sizi
Uhahjaaa haaa hangi sinemada oynuyor bu komedi gitsek
@kargafatih neye nokta kardeşim kendinizi kandırnayın.Gs nin yıldız olduğunu Avrupa bile kabul etmiş sen hala Fenerbahçe ile teselli buluyorsun..
Ne yapsın rahmetli bakmış kupa az bari böyle diyeyim de kendimi rahatlatayım tıpkı şuan da sizin rahatladığınız gibi neyse size iyi tahatlamalar
haberi okumaya bile gerek duymadım. galatasaraydır heralde başka kim olacakki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Ligde Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor

Ozan Kabak'tan Galatasaray'a ziyaret

Ozan Kabak'tan G.Saray'a ziyaret

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

UEFA en iyi takımları açıkladı! İşte listedeki tek Türk takımı...

Muslera'nın idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı

Muslera'nın topu 4 bin 500 TL'ye satıldı

Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!

Galatasaray'dan devre arası kampı için sürpriz karar!

Sinan Bolat'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Sinan Bolat'dan flaş Galatasaray açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.