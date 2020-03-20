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UEFA, EURO 2020 kararını verdi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

UEFA, 1 yıl ertelediği EURO 2020 ile ilgili kararını açıkladı.

UEFA, EURO 2020 kararını verdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin bir yıl arayla yani 2021 yılında oynanacağı kararlaştırılmıştı. Turnuvanın yeni adı EURO 2021 mi olacak? sorusuna UEFA cevap verdi.

"TURNUVANIN ADI AYNI KALACAK"

Türkiye'nin de mücadele edeceği Avrupa Şampiyonasının ismi yine aynı kalarak EURO 2020 olarak devam edecek.

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