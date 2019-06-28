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UEFA, FFP nedeniyle Milan'ı UEFA Avrupa Ligi'nden men etti

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 28.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasını ihlal eden AC Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. AC Milan'ın yerine İtalya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde Torino temsil edecek.

UEFA, FFP nedeniyle Milan'ı UEFA Avrupa Ligi'nden men etti

Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Milan'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) kötü haber geldi.

2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı.

Bu cezanın ardından Milan'ın yerine Avrupa Ligi'nde Torino mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
milan uefa UEFA Avrupa Ligi FFP

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