UEFA, FFP nedeniyle Milan'ı UEFA Avrupa Ligi'nden men etti

Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Milan'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) kötü haber geldi.
2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı.
Bu cezanın ardından Milan'ın yerine Avrupa Ligi'nde Torino mücadele edecek.
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