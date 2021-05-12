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UEFA: Finalin yeri kısa sürede belli olacak

12.05.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, 29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finali hakkında çıkan iddiaların ardından ilk kez resmi açıklama yaptı.

UEFA: Finalin yeri kısa sürede belli olacak

Manchester City-Chelsea maçının hakemini duyuran UEFA "Finalin yeri kısa sürede belli olacak" dedi.

29 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini İspanyol hakem Mateoz Lahoz yönetecek. Hakem atamasını yapan UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan finalin adresinin ise kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

New York Times da bir UEFA yetkilisine dayandırdığı haberde; 29 Mayıs'taki finalin Portekiz'in Porto kentinde oynanacağının yarın duyurulacağını iddia etti.

İki İngiliz takımının finali öncesinde İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat protokolünde kırmızı listeye almasının ardından UEFA ve İngiliz hükümeti arasında görüşmeler başlamıştı.

İngiliz vatandaşları, yeşil listede bulunan Portekiz'i karantina zorunluluğu olmadan ziyaret edebiliyor.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladıUEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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