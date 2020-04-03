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UEFA, Galatasaray'a ceza kesti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yle oynadıkları maçta çıkan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 56 bin Euro ceza ve bilet satış yasağı getirdi.

UEFA, Galatasaray'a ceza kesti!

Fransa'nın başkentinde 11 Aralık'ta ev PSG'nin 5-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından soruşturma açtığını açıklayan UEFA, bu soruşturmanın sonunda Sarı-Kırmızılı takıma ceza kesti.

CEZALAR ŞU ŞEKİLDE:

-Galatasaray kulübünün, bundan sonra deplasmanda oynayacağı ilk Avrupa kupası maçına gidecek deplasman taraftarlarına bilet satması yasaklanmıştır. Bu ceza 1 yıllık deneme süresi için bekletilecektir.

-Meşaleler yakılması ve sahaya atılmasından dolayı 30 bin euro.

-Takımın uygunsuz davranışından dolayı 16 bin euro.

-Zarara yol açan hareketler için 10 bin euro.

-Toplamda 56 bin euroluk para cezası 90 içerisinde yatırılacaktır.

-Galatasaray, taraftarlarının verdiği zararın tanzimi için PSG kulübüyle iletişime geçecektir. 30 adet zarar gören koltuk ve seramik pisuvar bunlar arasındadır.

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