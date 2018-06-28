UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden men edebilir!

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'na (CFCB) bağlı Soruşturma Kurulu (IC) Galatasaray'ın yaptığı anlaşmayı Yargı Komisyonu'na (AC) gönderdi… Galatasaray yönetimi bunu ''rutin bir prosedür'' olarak yorumladı. Ama FFP prosedürlerine göre AC komisyonu IC komisyonu ile imzalanan yapılandırma anlaşmasını revize etme hakkı var. Galatasaray’a men cezası verebilir. Aldığı cezaları ağırlaştırabilir. Anlaşmayı onayabilir. - Peki AC, IC’nin verdiği kararı yok sayıp Galatasaray’ın Avrupa Kupaları'nın dışında bırakırsa ne olur?

UEFA’dan 18 Haziran’da Genel Sekreter Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen ''Galatasaray’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi uygundur'' mektubu ile CAS’a dava açılır. CAS’a yapılan başvuru karşılığında Galatasaray, UEFA’dan Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı, naklen yayın geliri dahil pek çok kalem karşılığında tazminat ister. CAS’tan da devam eden dava süreci için, ''Galatasaray’ın tedbirli olarak Şampiyonlar Ligi'ne alınması kararı'' çıkar.

MEN KARARI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A DA YARAR CFCB’ye bağlı Soruşturma Kurulu (IC) kendi anlaşmasının tanınmaması üzerine geçerliliğini kaybeder. Bu sezon IC ile yapılandırma anlaşması imzalayan Maccabi Tel Aviv ve daha önceki yıllarda yine IC ile benzer anlaşmalar yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm kulüplere CAS’a gitme hakkı doğar. AC, GALATASARAY'I MEN EDERSE, FENERBAHÇE DİREKT GİDER - Peki Yargı Komisyonu (AC) bir alt kurulu olan Soruşturma Kurulu’nun (IC) Galatasaray’la imzaladığı yapılandırma anlaşmasını bozar ve Galatasaray’ı Avrupa Kupaları’ndan men ederse ne olur?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılır mı?.. Galatasaray’ın Avrupa’dan men edilmesi ile UEFA topu TFF’nin kucağına atar. Avrupa Kupaları'na gidecek takımların yeniden belirlenmesini sağlar. Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılır. Bu da ortaya önemli bir sıkıntı çıkarır... AC kararını verdikten sonra CAS’a gidecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş kararı aldırırsa kupanın iptaline kadar gidecek bir süreç başlar. UEFA, BENZER BİR SIKINTIYI 2011-12'DE YAŞAMIŞTI

2011-2012 sezonunda UEFA kendi kurallarını çiğnemişti. Trabzonspor o sezon ilk olarak UEFA Avrupa Ligi’ne alınmış. Bilbao’yu elenmişti. Daha sonra aynı Trabzonspor, TFF tarafından Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmiş bu kez de Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermişti. Eğer Trabzonspor o sezon grubunda 3’üncü sırada yer alsa ve UEFA Avrupa Ligi’ne dönseydi, ''bir takım aynı sezonda iki kez aynı kupada yer alamaz'' maddesi yüzünden UEFA Avrupa Ligi hukuksuz hale gelecekti. Zaten o sezon Trabzonspor’un son maçta 4’üncü olarak elenmesiyle ilgili pek çok dedikodu ortaya çıktı.