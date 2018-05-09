SPOR

UEFA, Galatasaray'ın mali durumunu ele alıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 20:39 | Son Güncelleme

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, Galatasaray'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.

UEFA, Galatasaray'ın mali durumunu ele alıyor!

UEFA medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. Galatasaray'ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." dedi.

Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.

Öte yandan İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

Çorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişmeÇorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişme
'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...''Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'
Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalarÇorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray uefa

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Sözünün eri çıktı: Çıplak basın toplantısı düzenledi

Sözünün eri çıktı: Çıplak basın toplantısı düzenledi

Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

Fenerbahçe'de Neto'nun yerine Nemanja Pejcinovic geliyor

Fatih Terim Tolga Ciğerci kararını verdi

Fatih Terim Tolga Ciğerci kararını verdi

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UEFA, Galatasaray'ın mali durumunu ele alıyor!

UEFA, Galatasaray'ın mali durumunu ele alıyor!

Latovlevici Steaua Bükreş'e geri dönebileceğini söyledi!

Latovlevici Steaua Bükreş'e geri dönebileceğini söyledi!

Galatasaray Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti!

Galatasaray Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti!

Fatih Terim Tolga Ciğerci kararını verdi

Fatih Terim Tolga Ciğerci kararını verdi

Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

Galatasaray'da Tarkan endişesi

Galatasaray'da Tarkan endişesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.