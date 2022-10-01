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UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü kutladı

01.10.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İSTANBUL (AA) - UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "117. doğum günün kutlu olsun Galatasaray" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerin yer aldığı 3 dakikalık video da yer aldı.

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