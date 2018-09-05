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UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Teknik direktörlerin çağrısı üzerine harekete geçmeyi planlayan UEFA, transfer dönemleri konusunda Avrupa ligleri arasında bütünlük sağlamayı da gündemine aldı. UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, Avrupa kupalarında deplasman golü uygulamasının değiştirilmesi konusunda kısa zaman içinde bir çalışma yapmayı planladıklarını söyledi.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

İsviçre'de düzenlenen ve Türkiye'den Şenol Güneş'in de katıldığı UEFA Elit Antrenörler Semineri'nin ardından açıklamalarda bulunan UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, antrenörlerin deplasmanda gol atmanın eski·si· kadar zor olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini belirterek, bu konuyu değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Marchetti, konuya ilişkin sunulan argümanları da kamuoyuyla paylaşarak "Antrenörler bu kuralın futbolda üretkenliği azalttığını ve ev sahibi takımları hücum etmekten ziyade gol yememek için savunma yapmaya teşvik ettiğini düşünüyorlar" dedi.

TRANSFER SEZONU AYNI ANDA BİTMELİ
Toplantı sırasında Avrupa liglerindeki transfer sezonlarının da konuşulduğu ve antrenörlerin tüm liglerde transfer sezonlarının aynı anda bitmesini talep ettikleri öğrenildi. Avrupa genelinde yaz transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona ererken, İngiltere ve İtalya'da hayata geçirilen yeni düzenlemeyle kulüplere transfer için liglerin başlangıç tarihine kadar süre tanınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Giorgio Marchetti uefa UEFA Elit Antrenörler Semineri

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