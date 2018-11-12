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F.Bahçe'ye müjde! UEFA açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:03 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından değişen UEFA kulüpler sıralaması açıklandı. Yeni sıralamaya göre Fenerbahçe yükselişe geçti.

İşte tüm detaylar...

UEFA güncel kulüp sıralaması (12 Kasım)

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UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanmasının ardından güncel kulüpler listesini açıkladı.
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Yeni sıralamada Fenerbahçe yükseliş gösterdi.

Yeni sıralamada Fenerbahçe yükseliş gösterdi.
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Listede yer alan Türk takımlarından Fenerbahçe yükseliş gösterirken, Galatasaray, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Konyaspor düşüşe geçti.

Listede yer alan Türk takımlarından Fenerbahçe yükseliş gösterirken, Galatasaray, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Konyaspor düşüşe geçti.
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İşte güncel UEFA kulüpler listesi;

İşte güncel UEFA kulüpler listesi;
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1 - Real Madrid 137.000 puan

1 - Real Madrid 137.000 puan
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2 - Bayern Münih 119.000 puan

2 - Bayern Münih 119.000 puan
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3 - Barcelona 119.000 puan

3 - Barcelona 119.000 puan
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4 - Atletico Madrid 117.000 puan

4 - Atletico Madrid 117.000 puan
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5 - Juventus 113.000 puan

5 - Juventus 113.000 puan
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6 - Sevilla 97.000 puan

6 - Sevilla 97.000 puan
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7 - Paris Saint-Germain 92.000 puan

7 - Paris Saint-Germain 92.000 puan
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8 - Manchester City FC 91.000 puan

8 - Manchester City FC 91.000 puan
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9 - Arsenal FC 82.000 puan

9 - Arsenal FC 82.000 puan
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10 - FC Porto 81.000 puan

10 - FC Porto 81.000 puan
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21 - Beşiktaş 60.000 puan

21 - Beşiktaş 60.000 puan
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49 - Fenerbahçe 28.500 puan

49 - Fenerbahçe 28.500 puan
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66 - Galatasaray 21.500 puan

66 - Galatasaray 21.500 puan
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116 - İstanbul Başakşehir 10.500 puan

116 - İstanbul Başakşehir 10.500 puan
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139 - Osmanlıspor 8.000 puan

139 - Osmanlıspor 8.000 puan
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140 - Trabzonspor 8.000 puan

140 - Trabzonspor 8.000 puan
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154 - Konyaspor 7.000 puan

154 - Konyaspor 7.000 puan
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uefa Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş

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