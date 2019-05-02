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UEFA güncel kulüp sıralaması (Mayıs)

FUTBOL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

UEFA kulüp sıralamasını güncelledi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un listedeki yeri...

UEFA güncel kulüp sıralaması (Mayıs)

UEFA güncel kulüp sıralaması (Mayıs)

1- REAL MADRID: 146.000

1- REAL MADRID: 146.000

2 - BARCELONA: 138.000

2 - BARCELONA: 138.000

3 - BAYERN MÜNİH: 128.000

3 - BAYERN MÜNİH: 128.000

4 -ATLETICO MADRID: 127.000

4 -ATLETICO MADRID: 127.000

5- JUVENTUS: 124.000

5- JUVENTUS: 124.000

6- MANCHESTER CITY: 106.000

6- MANCHESTER CITY: 106.000

7- SEVİLLA: 104.000

7- SEVİLLA: 104.000

8- PARİS SG: 103.000

8- PARİS SG: 103.000

9- ARSENAL: 96.000

9- ARSENAL: 96.000

10- PORTO: 93.000

10- PORTO: 93.000

11- LIVERPOOL: 86.000

11- LIVERPOOL: 86.000

12- DORTMUND: 85.000

12- DORTMUND: 85.000

13- CHELSEA: 82.000

13- CHELSEA: 82.000

14- ROMA: 81.000

14- ROMA: 81.000

15- NAPOLI: 80.000

15- NAPOLI: 80.000

16- SHAKHTAR DONETSK: 80.000

16- SHAKHTAR DONETSK: 80.000

17- MANCHESTER UNITED: 78.000

17- MANCHESTER UNITED: 78.000

18- TOTTENHAM: 75.000

18- TOTTENHAM: 75.000

19- ZENIT: 72.000

19- ZENIT: 72.000

20- AJAX: 70.500

20- AJAX: 70.500

25- BEŞİKTAŞ: 62.000

25- BEŞİKTAŞ: 62.000

45- FENERBAHÇE: 31.500

45- FENERBAHÇE: 31.500

67- GALATASARAY: 22.500

67- GALATASARAY: 22.500

118- BAŞAKŞEHİR: 10.500

118- BAŞAKŞEHİR: 10.500

142- TRABZONSPOR: 8.000

142- TRABZONSPOR: 8.000
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UEFA kulüp sıralaması Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor başakşehir

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