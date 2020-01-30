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UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs'a çıkarma yaptı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

UEFA'dan bir heyet, Güney Kıbrıs'ta liglerde şike yaşandığı iddiaları üzerine Ada'ya çıkarma yaptı. Güney Kıbrıs'ta son bir haftada bir hakemin ve bir takım başkanının araçlarına bomba konulmuştu.

UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs'a çıkarma yaptı

UEFA heyeti Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis ile bir araya geldi. Toplantıya Rum Polisi Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas da katıldı. Görüşmede Güney Kıbrıs'ta şike olduğu iddia edilen maçların konusu ele alındı. Savvidis'in UEFA heyetine şike iddialarını örtbas etmeyecekleri garantisi verdiği belirtildi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Savvidis, toplantının verimli geçtiğini ve tüm müdahil tarafların, temiz futbol için ortak mücadele kararı aldığını kaydetti.

RUM POLİSİNE ŞİKE BRİFİNGİ

UEFA heyetinin Rum polisine, bilgi toplama prosedürüyle ilgili bilgi verdiğini anlatan Rum Bakan, "Olası hedeflerin tespit edilmesinde bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği izah edildi" dedi. Rum medyası, şike olaylarına karışanların telefonlarının dinlenmesi için telefonlarının dinlenmesi için yasa çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu hemen yapılmalı" dedi.

"UEFA BİZİ CİDDİYE ALMIYOR"

UEFA'nın eski başkan yardımcısı Marios Lefkaritis de, UEFA’nın Rum futbol kulüplerini ciddiye almadığını söyledi. Lefkaritis, UEFA’nın vereceği desteğin teknik destek olduğunu ve danışmanlık yapacağını ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
güney kıbrıs uefa Yorgos Savvidis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
trabzon 2011 de transfer şikesi denen bir kelimeyle ortalığı ayağa kaldırmıştı.. ama maç kazanması için ceza sahası dışından bile penaltı verilen şikeci trabzon bugün kendi söylediği transfer şikesini yapmıştır. dostunu düşmanının gör Malatya.. biz demedik mi trabzondan dost olmaz diye.. deprem yıkıntılarının arasından yağma yapan hırsızlar gibi daha dün acıları var dedikleri kulübün oyuncusunu türlü oyunlarla ayartmak da tam sana yakışırdı şikeci pis trabzon... inşallah tarih sahnesinden silineceksiniz milletin örtülü yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan trabzon..
Şikeyi araştıracaklarsa önce şampiyonlar liginden başlasınlar ...!
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