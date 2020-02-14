UEFA ile CONMEBOL arasında iş birliği

UEFA ile CONMEBOL, UEFA’nın Nyon’daki merkezinde bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın da yer aldığı UEFA Yönetim Kurulu ile CONMEBOL Konseyi üyelerinin katıldığı toplantı sonucunda her iki kıtada futbolun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek için yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşma ile UEFA ve CONMEBOL arasında müsabakalar, kalkınma, kadın futbol ve hakemlik konularında 4 ortak komite oluşturulması kararlaştırıldı.
(İHA)
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