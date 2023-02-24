UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kurayı takip etmek isteyen kişiler UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle ekranını arama motorlarında sorguluyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? aşakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oluyor.İşte ayrıntılar...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 15:00'te yapılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi EXXEN'de yayınlanacak.

BAŞAŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Gent

Lech Poznan

Fiorentina

Lazio

AEK Larnaca

Sheriff

Anderlecht

Basel

