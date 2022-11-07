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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi play-off kura çekimi saati ve canlı yayın bilgisi!

07.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı ile canlı yayın bilgisi merak konusu oldu. Trabzonspor, Avrupa Ligi gruplarında üçüncülüğü elde ederek Konferans Ligi son 32 turuna kalırken, Sivasspor ve Başakşehir gruplarında 1. olarak son 32’yi pas geçip direkt son 16’ya kalmayı başardı. Böylelikle İsviçre, Nyon'da yapılacak UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor’un rakibi belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi play-off kura çekimi saati ve canlı yayın bilgisi!

UEFA Konferans Ligi kura çekim tarihi ve saati ile yayın bilgisi 7 Kasım 2022 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. İşte UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00'da gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

2022-2023 sezonunun kura çekimi Tv8,5 ve Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta grup maçları geçen hafta tamamlandı.

Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, gruplarından birinci son 16'ya kalmayı garantilemiş oldu.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor ise grubunu 3. tamamladı. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde edecek.

Trabzonspor Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off oynayacak, rakip Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden bir takım olacak.

Öte yandan grup liderleri dışında Konferans Ligi grup 2.'leri, Avrupa Ligi grup 3.'leri ile play-off kura çekimine katılacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

Maçların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

UEFA Konferans Ligi'nden son 16'yı garantileyen takımlar şu şekilde:

Başakşehir,

West Ham,

Villareal,

Nice,

AZ Alkmaar,

Djurgarden,

Sivasspor,

Slovan

EUFA KONFERANS LİGİ'NDE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

İşte UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off'a kalan takımlar:

Fiorentina,

Anderlecht,

Lech Poznan,

Partizan,

Dnipro-1,

Gent,

CFR Cluj,

Basel,

Bodo/Glimt,

Ludogorets,

Sheriff,

Karabağ,

AEK Larnaca,

Braga,

Lazio,

Trabzonspor

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