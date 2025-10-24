SPOR

UEFA Konferans Ligi'nde AEK Atina'dan Aberdeen'e Unutulmaz tokat: 6-0'lık tarihi hezimet!

Aberdeen, UEFA Konferans Ligi'nde AEK Atina karşısında 6-0'lık bir yenilgi alarak Avrupa arenasında tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı. Bu sonuç, takımın performansına yönelik sert eleştirilere yol açarken, teknik direktör Jimmy Thelin'in bu durumu nasıl toparlayacağı merak konusu.

Burak Kavuncu

UEFA Konferans Ligi'nde İskoç temsilcisi Aberdeen, AEK Atina deplasmanında adeta dağıldı. Efsane isim Miller'dan sert eleştiriler geldi.

UEFA Konferans Ligi'nde Aberdeen için kabus gibi bir gece yaşandı. Yunanistan deplasmanında AEK Atina'ya konuk olan İskoç temsilcisi, sahadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada goller A.Koita (2), Eliasson, Marin, Jovic ve Kutesa'dan geldi. Maç boyunca rakibine karşı hiçbir varlık gösteremeyen Aberdeen, kalesinde adeta gol yağmuruna tutuldu. Bu sonuç, Aberdeen'in Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgilerinden biri olarak tarihe geçti.

KULÜP EFSANESİ KONUŞTU!

UEFA Konferans Ligi nde AEK Atina dan Aberdeen e Unutulmaz tokat: 6-0 lık tarihi hezimet! 1

Maçın ardından kulüp efsanesi Willie Miller'dan sert eleştiriler geldi. Miller, bu hezimetin üzerinin örtülmemesi gerektiğini belirterek, teknik direktör Jimmy Thelin'in taraftarlara karşı dürüst olması gerektiğini vurguladı. Miller, "Thelin bu durumu ele almalı ve üzerini örtmemeli. Taraftarlara bunun yeterli olmadığını söylemeli. Belki bu seviyede öğreniyor olduklarını söyleyebilir ama aynı zamanda bunun yeterli olmadığını da kabul etmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

SON SIRALARA DEMİR ATTI!

UEFA Konferans Ligi nde AEK Atina dan Aberdeen e Unutulmaz tokat: 6-0 lık tarihi hezimet! 2

Aberdeen'in son dönemdeki yükselen performansı, bu maçla birlikte adeta yerle bir oldu. Takım, Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçta da mağlup olarak 36 takımlı grupta son sıralara demir attı. Teknik direktör Thelin'in bu beklenmedik düşüşe nasıl bir çözüm bulacağı ve takımı yeniden ayağa kaldırıp kaldıramayacağı merakla bekleniyor.

Celtic'in Sturm Graz'ı 2-1 yenmesi, İskoç futbolu için kısmen de olsa bir teselli kaynağı oldu. Ancak, Benjamin Nygren'in 7 şutunun tamamının ceza sahası içinden gelmesi ve Celtic'in beklenen gol değerinin büyük bir kısmını oluşturması, hücumdaki etkinliği gözler önüne serdi. Bu istatistik, Celtic'in hücum hattındaki potansiyelini gösterirken, Aberdeen'in yaşadığı sıkıntılarla tezat oluşturdu.

AEK Atina karşısında alınan bu tarihi hezimet, Aberdeen için bir dönüm noktası olabilir. Teknik direktör Thelin'in bu durumdan ders çıkararak takımı yeniden motive etmesi ve Avrupa sahnesinde daha rekabetçi bir görüntü sergilemesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu mağlubiyet uzun süre hafızalardan silinmeyecek ve takımın geleceği üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam edecektir.

