UEFA Konferans Ligi nedir? UEFA Konferans Ligi tarihi, kuralları, takım sayısı, istatistikleri, rekorları, kura çekimi, para ödülü ve formatı

Avrupa futbolunun dünyaya etkisi yadsınamaz. Avrupa Şampiyonlar Ligi kulüpler bazında Dünya'nın en prestijli futbol organizasyonudur. Ardından gelen UEFA Avrupa Ligi de liglerin köklü camialarının katılımıyla düzenlenen rekabetçi bir organizasyondur. UEFA'nın 2021-2022 sezonundan beri düzenlediği UEFA Konferans Ligi de katılımcı ülke havuzunu genişletip takımların uluslararası organizasyon deneyimi kazanmasını hedefler.

UEFA Konferans Ligi tarihi

-Konferans ligi henüz yeni sayılabilecek bir organizasyondur. Kronolojik olarak son şampiyonları arasında Roma, West Ham United, Olimpiakos ve Chelsea vardır. 2023-2024 yılında Olimpiakos'un Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunanistan takımı olması ve 2022-2023'te Vaduz'un Avrupa kupalarına katılan ilk Lihtenştayn kulübü olması organizasyonun amacını ortaya koyan olaylardandır.

UEFA Konferans Ligi kuralları nasıldır? UEFA Konferans Ligi takım sayısı

UEFA Konferans ligi 36 takımdan oluşur. Büyük liglerin takım gönderme hakları Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi'ne oranla daha kısıtlıdır. UEFA takımların Avrupa Kıtasının çeşitli yerlerinden gelen geniş bir yelpazede mücadele etmesini arzular.

Konferans Ligi'nde takımların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne göre daha az maç oynadığı görülür. Bunun çeşitli sebepleri mevcuttur. Konferans ligindeki takımlar kıtasal olarak daha geniş bir alanı kapsar. Bu da masraflar konusunda kulüpleri zora sokabilir. Diğer iki organizasyondaki kulüplerin kadro genişliği de daha fazladır. Konferans Ligi takımları yoğun fikstür karşısında kadro derinliği sorunu yaşayabilir.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ve formatı

Lig aşamasında aynı ülkeden takımlar eşleşemez. Siyasi kriz ve savaşların olduğu takımlar birbirleriyle eşleştirilmez.Herhangi bir sebepten ötürü güvenlik şartlarını yerine getiremeyen takımlar iç saha maçlarını tarafsız sahada gerçekleştirir. Ev sahibi seyirci sayısı hakları korunur, deplasman takımı belirlenen sayıda seyirci getirebilir.

UEFA Konferans Ligi'nde takımlar 6 takımlı 6 torbaya ayrılır. Her takım her torbadan 1 takımla eşleşir. Eşleşmeler tek maç üzerinden kura sırasına göre 3 iç saha ve 3 deplasman üzerinden oynanır.

Lig aşamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna gider. Puanlarına göre 9-24. sıradaki takımlar play-off maçları oynar. 25.sıradan sonrası elenir.

İlk 8'de yer alan takımlarla play-off turundan galip ayrılan takımlar son 16 turunda eşleşir. Lig aşamasından itibaren oynanan her turda (play-off'lar dahil) çift ayaklı eleminasyon sistemi uygulanır.

Çift ayaklı maçlarda deplasman golü kuralı yoktur. Takımlar toplam eşitliği bozulmadığı normal süre sonunda önce uzatmaları oynar. Eşitlik yine bozulmazsa seri penaltı atışları bir üst tura çıkan takımı belirler.

Son 16, çeyrek final ve yarı final aşamalarından sonra final farklı olarak tek amaç usulü tarafsız sahada oynanır. İki takımın da eşit miktarda seyirci getirme hakkı vardır.

VAR sistemi ön eleme aşamalarında uygulanmaz, lig ve eleme aşamasından finale kadar uygulanır.

Avrupa Ligi ön elemesinden elenen takımların, turuna göre doğrudan ya da çift ayaklı eleme usulü Konferans Ligi'ne atılma imkanı vardır. Avrupa Ligi lig aşamasında elenen takımlar ise bu hakka sahip değildir. Sonradan Konferans Ligi'ne katılım olmaz.

UEFA Konferans Ligi para ödülü

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde para ödülü sistemi kulüpler için önemli bir gelir kaynağıdır. Turnuvaya katılan takımlar, ön eleme turlarından itibaren her aşamada belirli bir ödeme alır.

Grup aşamasına kalan her kulüp sabit bir katılım ücreti kazanırken, grup maçlarında elde edilen galibiyet ve beraberliklere de ek primler ödenir. Sonraki turlara (son 16, çeyrek final, yarı final ve final) yükseldikçe ödül miktarları artar.

Şampiyon olan takım ayrıca ek bir ödül ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde eder. Bu sistem, özellikle orta ve küçük ölçekli kulüpler için hem prestij hem de mali açıdan büyük avantaj sağlamaktadır.

Bazı UEFA Konferans ligi istatistikleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi istatistikleri turnuvanın ne kadar farklı ve sürprizlere açık bir yapıya sahip olduğunu gösteren verilerden oluşmaktadır. Örneğin;

2021-22 sezonundan bu yana oynanan maçlarda en çok gol atan takımlar arasında sadece büyük liglerden gelen ekipler değil, daha önce Avrupa sahnesinde çok sık yer almayan kulüpler de bulunur. Ortalama gol sayısı 2,7 civarındadır.

Konferans Ligi’nde ev sahibi avantajı belirgin şekilde öne çıkar. Takımların yaklaşık %55’i kendi sahasında galibiyet almayı başarmaktadır.

UEFA Konferans Ligi rekorları

UEFA Avrupa Konferans Ligi henüz yeni bir organizasyon olmasına rağmen birçok dikkat çekici rekora sahne olmuştur. Turnuvanın tarihine geçen rekorlar arasında en farklı galibiyetler, en çok gol atan oyuncular ve en hızlı gol gibi istatistikler vardır. Ayrıca final maçlarında tarihe geçen performanslar, kupayı ilk kez kazanan kulüplerin isimlerini Avrupa futboluna yazdırması ve genç oyuncuların yükselişi de turnuvanın en önemli rekorları arasında yer alır.