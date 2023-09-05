UEFA Konferans Ligi'ni kazabilecek takımlar açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe favoriler arasında...

UEFA Konferans Ligi'nde favoriler arasında gösterilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistik verileri açıklandı. Her yıl tahminde bulunan Opta/Stats Perform firması, bu yıl da tahminini yaptı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE FAVORİLER ARASINDA

Kupayı kazanması muhtemel birinci takım olarak Premier Lig temsilcisi Aston Villa gösterildi. Aston Villa'nın hemen ardından temsilcimiz Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. Diğer temsilcimiz Beşiktaş'a ise 7. sıradan yer verildi.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBU

-Club Brugge

-Bodo/Glimt

-Beşiktaş

-Lugano

FENERBAHÇE'NİN GRUBU

-Fenerbahçe

-Ludogorets

-Spartak Trnava

-Nordsjaelland

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle: