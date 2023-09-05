SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. UEFA Konferans Ligi'ni kazabilecek takımlar açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe favoriler arasında...

UEFA Konferans Ligi'ni kazabilecek takımlar açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe favoriler arasında...

05.09.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opta/Stats Perform firması, UEFA Konferans Ligi'ni kazabilecek takımları açıkladı. Derin bir istatistik üzerinde çalışan bu firma, her yıl kupaları kimin kazanabileceğini tahmin ediyor ve çoğunlukla da tutturuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı turnuvada da kazanma potansiyeli en yüksek takımlar belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde favoriler arasında gösterilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistik verileri açıklandı. Her yıl tahminde bulunan Opta/Stats Perform firması, bu yıl da tahminini yaptı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE FAVORİLER ARASINDA

64f199d680a0330d1cec4f77

Kupayı kazanması muhtemel birinci takım olarak Premier Lig temsilcisi Aston Villa gösterildi. Aston Villa'nın hemen ardından temsilcimiz Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. Diğer temsilcimiz Beşiktaş'a ise 7. sıradan yer verildi.

BEŞİKTAŞ'IN GRUBU

-Club Brugge
-Bodo/Glimt
-Beşiktaş
-Lugano

FENERBAHÇE'NİN GRUBU

-Fenerbahçe
-Ludogorets
-Spartak Trnava
-Nordsjaelland

UEFA KONFERANS LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

518548

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

  1. Maç günü: 21 Eylül 2023
  2. Maç günü: 5 Ekim 2023
  3. Maç günü: 26 Ekim 2023
  4. Maç günü: 9 Kasım 2023
  5. Maç günü: 30 Kasım 2023
  6. Maç günü: 14 Aralık 2023
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Milli Takım'da oynamasını istemiyorum''''Milli Takım'da oynamasını istemiyorum''
Gece yarısı bombası! Süper Lig devi transferi duyurdu!Gece yarısı bombası! Süper Lig devi transferi duyurdu!
Milli halterci dünya üçüncüsü!Milli halterci dünya üçüncüsü!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe uefa konferans ligi UEFA s lig verildi iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.