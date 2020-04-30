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UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.04.2020 08:39 | Son Güncelleme

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarıyla ilgili son kararları 27 Mayıs’ta verecek.

UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!

UEFA, koronavirüs salgını nedeni ile ertelen maçların son kararını 27 Mayıs'ta verecek. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.

2021'de İngiltere'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek.

EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.

(İHA)

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