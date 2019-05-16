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UEFA Manchester City'yi Yargı Komisyonuna sevk etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

UEFA, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonuna sevk etti.

UEFA Manchester City'yi Yargı Komisyonuna sevk etti

UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB Araştırma Komisyonunun 7 Mart'ta açtığı finansal fair play soruşturmasının tamamlandığı ve Manchester City'nin CFCB Yargı Komisyonuna sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, CFCB Yargı Komisyonunun Manchester City hakkındaki kararını verene kadar başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada ise UEFA'nın sevk kararıyla ilgili hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen bu durumun kendilerini şaşırtmadığı aktarılarak, komisyondan pozitif sonuç çıkacağı konusunda güvenlerinin tam olduğu ifade edildi.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. Son olarak ABD'nin New York Times gazetesi, komisyon kararına göre Manchester City'nin Avrupa kupalarından bir yıl men edileceğini öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
uefa İngiltere Premier Lig Manchester City

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