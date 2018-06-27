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UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

İTALYA HABERLERİ  | 27.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Milan, Avrupa'dan iki yıl men edildi. UEFA, bu kararın Milan'ın Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle alındığını duyurdu. 2016'da Çinli bir konsorsiyuma satılan Milan, geçen yaz transfer döneminde yaklaşık 210 milyon Euro harcamıştı. Milan'ın bu karara itiraz gerekçesi olarak Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilmemesini gösterileceği öne sürülüyordu

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

UEFA, İtalyan futbol takımı Milan'a gelecek sezonda Avrupa futbolundan men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonunun, Milan hakkında UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi ile ilgili kararını verdiği belirtildi.

Açıklamada, Milan'ın önümüzdeki 2 sezon içinde UEFA kulüp müsabakalarında yer alması durumunda bir sezon Avrupa futbolundan men cezası alacağı kaydedildi.

Böylece, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı kazanan Milan, bu organizasyona katılamayacak.

Açıklamada, kararın, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşınabileceği ifade edildi.

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milan uefa

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