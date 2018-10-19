UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemesinin nedeni belli oldu

UEFA'nın Galatasaray hakkındaki 'yeniden inceleme' kararının yankıları sürüyor. UEFA'nın hamlesine dair bir çok iddia ortaya atılırken, gerçeklere ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık gelir bazında yaratılacak kaynaklar ve beklentileri ile ilgili 9 Mart tarihinde Nyon'da UEFA heyetine sunum yapmıştı.

UEFA BU YÜZDEN MEN ETMEDİ

Sunumda; oyuncu satışı, Şampiyonlar Ligi gelirleri, tesislerden gelecek para ve mağazacılık-ürün satışıyla 3 yıllık gelir taahhütünde bulunulmuştu. UEFA bu sunum sonrasında Avrupa'dan men cezası vermemişti.

RAKAMLARDA SAPMA VAR!

G.Saray'ın gelirlerini yeniden kontrol eden UEFA'nın, 3 yıllık taahhütte sapma tespit ettiği ve bu rakamın 25 milyon euro'ya ulaştığı ifade edildi. Ve bu nedenle soruşturma açtığı belirlendi.

GOMİS BU YÜZDEN Mİ SATILDI?

Özellikle transfer geliri konusunda sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Hatta G.Saray'ın Gomis'i apar topar satmasının ve Maicon'u elden çıkarmak istemesinin arkasında da bu sıkıntının yattığı gelen bilgiler arasında..

"KESİN CEZA YOK DİYEMEM"?