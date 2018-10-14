SPOR

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi.

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, istenmeyen bir sonuçlar karşılaşmamak için CAS'a başvuru yapacak.

Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. Galatasaray yönetimi bir çıkış yolu bulmak adına avukatlarıyla sürekli görüşme halinde...(Fotomaç)

PARTNERİnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!İnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!
Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandıGalatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı
Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiKhabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray uefa cas UEFA Finansal Fair Play

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Khabib Nurmagomedov'a tarihi teklif!

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

Volkan Demirel'den şok sözler: "Sizin futbol bilginizi…"

Volkan Demirel'den şok sözler: "Sizin futbol bilginizi…"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

Galatasaray, U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Galatasaray Linnes'e %50 zamla yeni sözleşme önerecek

Galatasaray Linnes'e %50 zamla yeni sözleşme önerecek

Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

G.Saray'a F.Bahçeli ve Beşiktaşlı şoku!

G.Saray'a F.Bahçeli ve Beşiktaşlı şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.