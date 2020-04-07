UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı belli oldu!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin yeniden başlaması için iyimser. Ancak Sloven spor adamı liglerin yeniden oynanmaması durumunda her ülkeye kendi şampiyonunu ilan etmelerini tavsiye edebileceklerini açıkladı.

Ceferin, "Eğer futbol oynamaya devam edemezsek, ülkelere kendi ligindeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir. " dedi.

Önceki gün "Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü veya 8'li final opsiyonu var" açıklamasını da yapan UEFA Başkanı Ceferin'in A ve B planı şöyle:

A PLANI

Çeyrek final maçları Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Yarı finale kalan dört takım, basketboldaki final-four sistemiyle İstanbul'da karşılaşacak ve üç maçla şampiyon belli olacak.

B PLANI

Son 16 turunda ertelenen 4 maç Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Çeyrek finalist olan 8 takım İstanbul'da 4'erli iki gruba ayrılacak. Üçer maç sonunda gruplarını lider bitirecek iki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final maçına çıkacak ve şampiyon belirlenecek.

SPONSORLAR İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmesi, bu organizasyona büyük paralar yatıran sponsorları endişelendirdi. Bu nedenle sponsor şirketler, İstanbul'da 4'lü veya 8'li final oynatılması için UEFA'ya büyük baskı yapıyor.