UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 müsabaka yapıldı. Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Viktoria Plzen (Çekya), Olympiakos'u (Yunanistan) ağırladı. Mücadele 0-0 sonuçlandı. 2. ön eleme turu ilk maçları, bugün oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.
SONUÇLAR ŞÖYLE:
Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
PSV Eindhoven (Hollanda) - Basel (İsviçre): 3-2
The New Saints (Galler) - Kopenhag (Danimarka): 0-2
Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
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