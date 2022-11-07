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UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve kura çekimi nasıl oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri!

07.11.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Sporseverler bu son dakika gelişmesi sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun eşleşmeleri ile ilgili detaylara erişmek için arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve kura çekimi nasıl oldu? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve kura çekimi nasıl oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri merak edildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri açıklandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri ve konuya ilişkin detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞMLEŞMELERİ VE KURA ÇEKİMİ NASIL OLDU?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

İlk eşleşmeler:

RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

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