UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri ve kura çekimi nasıl oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri merak edildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri açıklandı. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri ve konuya ilişkin detaylar...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
İlk eşleşmeler:
RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)
PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)