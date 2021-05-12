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UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

12.05.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu. Açıklamada, daha önceden 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan finalin yapılacağı yerle ilgili ifadenin bulunmaması dikkati çekti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

UEFA, kısa süre içerisinde karşılaşmanın nerede oynanacağıyla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi.

Final müsabakasında görev alacak hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Yardımcı Hakemler: Pau Cebrian Devis (İspanya) Roberto Diaz Perez del Palomar (İspanya)

  1. Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): Alejandro Jose Hernandez Hernandez (İspanya)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Juan Martínez Munuera (İspanya), Inigio Prieto Lopez de Cerain (İspanya), Pawel Gil (Polonya)

- UEFA Avrupa Ligi finaline Fransız hakem

UEFA, Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında, Fransız hakem Clement Turpin'in görev yapacağını duyurdu.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak müsabakayı yönetecek hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yardımcı Hakemler: Nicolas Danos (Fransa), Cyril Gringore (Fransa)

  1. Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): François Letexier (Fransa)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Jerome Brisard (Fransa), Benjamin Pages (France), Paulus van Boekel (Hollanda)

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UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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