UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon 1-0 Juventus (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Lyon, sahasında Juventus ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip, 31. dakikada Tousart’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda İtalyan ekibi gol için bastırsa da 90 dakika Fransız ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Lyon, bir üst tura bir adım daha yaklaştı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart’ta oynanacak. (İHA)
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