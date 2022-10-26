UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Juventus elendi, Real Madrid yenildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E, F, G ve H Grubu’nda bugün 8 maç oynandı. E Grubu’nda deplasmanda Salzburg ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Milan, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu ve rakibini 4-0’la geçmeyi başardı.

REAL MADRID SAHADAN BOYNU BÜKÜK AYRILDI

F Grubu’nda Celtic, evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun diğer maçında da RB Leipzig, evinde İspanyol devi Real Madrid’i ağırladı ve rakibini 3-2 devirmeyi başardı. G Grubu’nda ise Sevilla evinde Kopenhag’ı 3-0 mağlup ederken; grubun diğer karşılaşmasında ise iki dev kulüp mücadele etti.

PSG ŞOV YAPTI

Alman ekibi Borussia Dortmund’un evinde İngiliz ekibi Manchester City’i ağırladığı mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus’u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa’yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Juventus bu skorun ardından devler ligine veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta maçları, yarın A, B, C ve D Grubu’nda oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

Salzburg - Chelsea: 1-2

Dinamo Zagreb - Milan: 0-4



F GRUBU

Celtic - Shakhtar Donetsk: 1-1

RB Leipzig - Real Madrid: 3-2

G GRUBU

Sevilla - Kopenhag: 3-0

Borussia Dortmund - Manchester City: 0-0

H GRUBU

Benfica - Juventus: 4-3

PSG - Maccabi Haifa: 7-2



