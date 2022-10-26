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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Juventus elendi, Real Madrid yenildi!

26.10.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 5’inci haftada oynanan 8 mücadele ile devam etti. F Grubu'nda Real Madrid, deplasmanda Leipzig'e 3-2 yenildi. Real Madrid bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta ilk kez yenildi. Bir diğer sürpriz ise Juventus'tan geldi. Benfica'ya 4-3 mağlup olan İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Juventus elendi, Real Madrid yenildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E, F, G ve H Grubu’nda bugün 8 maç oynandı. E Grubu’nda deplasmanda Salzburg ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Milan, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu ve rakibini 4-0’la geçmeyi başardı.

REAL MADRID SAHADAN BOYNU BÜKÜK AYRILDI

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F Grubu’nda Celtic, evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun diğer maçında da RB Leipzig, evinde İspanyol devi Real Madrid’i ağırladı ve rakibini 3-2 devirmeyi başardı. G Grubu’nda ise Sevilla evinde Kopenhag’ı 3-0 mağlup ederken; grubun diğer karşılaşmasında ise iki dev kulüp mücadele etti.

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PSG ŞOV YAPTI

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Alman ekibi Borussia Dortmund’un evinde İngiliz ekibi Manchester City’i ağırladığı mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus’u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa’yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Juventus bu skorun ardından devler ligine veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta maçları, yarın A, B, C ve D Grubu’nda oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU
Salzburg - Chelsea: 1-2
Dinamo Zagreb - Milan: 0-4

F GRUBU
Celtic - Shakhtar Donetsk: 1-1
RB Leipzig - Real Madrid: 3-2

G GRUBU
Sevilla - Kopenhag: 3-0
Borussia Dortmund - Manchester City: 0-0

H GRUBU
Benfica - Juventus: 4-3
PSG - Maccabi Haifa: 7-2


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