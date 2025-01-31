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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme! Play-off turunda erken final...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 14:35
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Devler Ligi'nde lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlayan ekipler, play-off turunda eşleşti ve ortaya erken final çıktı. İşte eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşme! Play-off turunda erken final...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalacak 8 takımı belirleyecek play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde yapıldı.

Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı. Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu.

Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat’ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final 31 Mayıs’ta Alman ekibi Bayern Münih’in sahası olan Allianz Arena’da yapılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler:

Club Brugge - Atalanta

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Brest - Paris Saint Germain

Monaco - Benfica

Anahtar Kelimeler:
real madrid şampiyonlar ligi
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