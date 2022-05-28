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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL! Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

28.05.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçının başlamasına dakikalar kaldı. İngiltere'nin en köklü futbol takımı, İspanya ekibi ile kozlarını paylaşacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Şampiyonlar Ligi final maçında bu akşam Paris'te dünyanın iki büyük kulübü kozlarını paylaşacak. Peki Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV FİNAL! Liverpool Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Paris Stade De France'da oynanacak maça dakikalar kala araştırma yapılmaya devam ediliyor. Peki Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi Final maçı saat kaçta? Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda, TV8’de mi? İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Kritik mücadelenin saat 22.00'de başlayacağı açıklanmıştı fakat yeni bir gelişme yaşandı.

Liverpool ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının başlama vuruşu 15 dakika ertelendi. Şehirdeki trafik nedeniyle çok sayıda futbolsever maça yetişemedi. Bu nedenle karşılaşmanın geç başlatılmasına karar verildi.

real madrid

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22.15'de TV8 ve EXXEN dijital platformunda canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇININ İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Diaz, Mane.

Yedekler: Kelleher; Tsimikas, Matip, Gomez; Oxlade-Chamberlain, Milner, Keita, Jones, Elliott; Jota, Minamino, Firmino.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Vinicius Junior, Benzema.

Yedekler: Lunin; Marcelo, Nacho; Ceballos, Camavinga, Isco; Lucas, Hazard, Asensio, Bale; Rodrygo, Mariano.

liverpool

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM REAL MADRİD!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

LIVERPOOL'UN TEK MAĞLUBİYETİ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

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