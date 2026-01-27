SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması yarın sona erecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları yarın oynanacak. Tamamı yarın TSİ 23.00’te yapılacak 18 müsabakayla birlikte lig aşaması da tamamlanmış olacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

HAFTANIN MAÇLARI!

Devler Ligi’nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain - Newcastle United
Manchester City - Galatasaray
Liverpool - Karabağ
Borussia Dortmund - Inter
Barcelona - Kopenhag
Arsenal - Kairat
Bayer Leverkusen - Villarreal
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Benfica - Real Madrid
Eintracht Frankfurt - Tottenham
Club Brugge - Olimpik Marsilya
PSV - Bayern Münih
Ajax - Olympiakos
Napoli- Chelsea
Monaco - Juventus
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Athletic Bilbao - Sporting
Pafos - Slavia PragKaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fikstür şampiyonlar ligi
