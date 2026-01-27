UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması yarın sona erecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları yarın oynanacak. Tamamı yarın TSİ 23.00’te yapılacak 18 müsabakayla birlikte lig aşaması da tamamlanmış olacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig etabını 9-24. basamakta bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

HAFTANIN MAÇLARI!

Devler Ligi’nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Paris Saint-Germain - Newcastle United

Manchester City - Galatasaray

Liverpool - Karabağ

Borussia Dortmund - Inter

Barcelona - Kopenhag

Arsenal - Kairat

Bayer Leverkusen - Villarreal

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

Benfica - Real Madrid

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Club Brugge - Olimpik Marsilya

PSV - Bayern Münih

Ajax - Olympiakos

Napoli- Chelsea

Monaco - Juventus

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Athletic Bilbao - Sporting

Pafos - Slavia PragKaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır