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Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rezalet! Çocuklara biber gazı sıkıldı...

28.05.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid arasındaki final karşılaşması öncesinde skandallar silsilesi meydana geldi. Maç; taraftarların stada girememesi nedeniyle 36 dakika geç başlarken, çocukların da bulunduğu tribünlere biber gazı sıkıldı ve stadyuma biletsiz birçok taraftar girdi. İşte detaylar...

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rezalet! Çocuklara biber gazı sıkıldı...

Son dakika haberleri: Tüm dünya, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçını beklerken, birçok skandal art arda yaşandı. İki takım taraftarları da final heyecanını iliklerine kadar hissederken, yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

BİLETLERİ OLMASINA RAĞMEN MAÇI İZLEYEMEDİLER

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade De France'ta oynanan müsabakayı yerinde izlemek için bilet alan taraftarlar, 15 bin biletsiz taraftarın içeri girmesi nedeniyle saatlerce kapıda bekletildi. Hatta bazı taraftarlar, bileti olmasına rağmen içeri alınmadı.

ÇOCUKLARA BİBER GAZI SIKTILAR

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Güvenlik güçleri, biletini göstererek içeri girmeye çalışan taraftarların dışarı çıkartılması için harekete geçti ve biber gazı ile müdahale etti. Ancak sıkılan biber gazının bulunduğu konumda birçok çocuğun yer alması, başka bir skandala yol açtı.

3 KEZ ERTELENDİ

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Yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmanın başlama saati tam 3 kez ertelendi ve dev final, 22.36'da başlayabildi.

"TÜRKİYE'DE OLSA..."

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Bunun üzerine sosyal medyadaki futbolseverler, "Bu olay Türkiye'de olsa dünyanın diline düşmüştük" tarzı yorumlarda bulundular.

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