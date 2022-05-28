Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rezalet! Çocuklara biber gazı sıkıldı...

Son dakika haberleri: Tüm dünya, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Liverpool - Real Madrid maçını beklerken, birçok skandal art arda yaşandı. İki takım taraftarları da final heyecanını iliklerine kadar hissederken, yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti.

BİLETLERİ OLMASINA RAĞMEN MAÇI İZLEYEMEDİLER

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade De France'ta oynanan müsabakayı yerinde izlemek için bilet alan taraftarlar, 15 bin biletsiz taraftarın içeri girmesi nedeniyle saatlerce kapıda bekletildi. Hatta bazı taraftarlar, bileti olmasına rağmen içeri alınmadı.

ÇOCUKLARA BİBER GAZI SIKTILAR

Güvenlik güçleri, biletini göstererek içeri girmeye çalışan taraftarların dışarı çıkartılması için harekete geçti ve biber gazı ile müdahale etti. Ancak sıkılan biber gazının bulunduğu konumda birçok çocuğun yer alması, başka bir skandala yol açtı.

3 KEZ ERTELENDİ

Yaşanan olaylar sonrasında karşılaşmanın başlama saati tam 3 kez ertelendi ve dev final, 22.36'da başlayabildi.

"TÜRKİYE'DE OLSA..."

Bunun üzerine sosyal medyadaki futbolseverler, "Bu olay Türkiye'de olsa dünyanın diline düşmüştük" tarzı yorumlarda bulundular.

