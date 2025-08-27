Futbolun en gözde konularından birisi hakem hatalarıdır. Hakem hataları bazen bariz hatalar içerebilir. Ayrıca yorumlama farkına dayalı pozisyonlar da söz konusu olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir aşamada hakem hatası olabilir. Üst turlarda yaşanan hatalar, artan seviye ve yüksek rekabet sebebiyle büyük tartışmalar sebebiyet verebilmektedir. UEFA'nın hakem hatalarına karşı karşılaşmalara getirdiği uygulama da VAR sistemidir.

VAR sistemi nedir?

VAR sistemi, video yardımcı hakem teknolojisi olarak geçmektedir. VAR hakemleri, maç içerisindeki tartışmalı pozisyonları izleyerek kararlar verir. Golle sonuçlanan ofsayt, golden önceki faul, kırmızı kart ve penaltı gibi doğrudan maçın skoruna etki edecek pozisyonlarda VAR devreye girer.

VAR'ın devreye girmesi maçın orta hakemi için bağlayıcı karar değildir. VAR kararları tavsiye olarak değerlendirilir ve orta hakem verdiği kararın arkasında durabilir. Hakem uygun bulursa saha kenarında bulunan video ekranından pozisyon tekrarını izleyebilir ve kararını yeniden değerlendirebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VAR var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VAR kullanılıyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde VAR ilk olarak 2018-2019 sezonunda son 16 turundan itibaren kullanıldı. 2019-2020 sezonundan itibaren play-off turlarından başlayarak grup ve eleme aşamalarında kullanılmasına karar verildi. 2023-2024 sezonuyla VAR sistemi Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarından turnuva finaline dek kullanılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VAR sistemine yardımcı iki sistem mevcuttur. Bunlardan birisi 2022-2023 sezonunda grup aşamasından itibaren kullanılan "yarı otomatik ofsayt" çizgisidir. Diğeri de topun tamamının oyun sahası çizgisini geçip geçmediğini tespit eden "gol çizgisi teknolojisidir".

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VAR sistemiyle ilgili bazı sorun ve tartışmalar

2022-2023 sezonundaki PSG - Newcastle mücadelesinde grup aşamasında yaşanan "elle oynama" yorumu VAR'la ilgili tartışmalardan biridir. VAR'ın devreye girmesi pozisyonun nasıl yorumlandığıyla da ilgilidir. PSG lehine VAR tarafından tavsiye edilip verilen penaltı uzun tartışmalara sebep olmuştur.

2022 yılındaki Liverpool-Real Madrid finalinin ilk yarısında Karim Benzema'nın golü VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal olmuştur. Ofsaytın "bilinçli oynama" yorumuyla gösterilmesi tartışmalara sebep olmuştur.

VAR, kimilerine göre gri alanlarda yeni tartışmalar yaratma potansiyeline sahiptir. Bu sebeple VAR ile ilgili tartışmalar VAR hala sürmektedir.