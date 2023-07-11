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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyor! Suudi Arabistan kulüplerine müjde var...

11.07.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak. FIFA'nın Suudi Arabistan özelinde aldığı kararlardan sonra kulislerde ilginç bir iddia dolaşmaya başladı. Yaptıkları transferlerle gündeme ses getiren Suudi Arabistan kulüplerinin, önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı aktarıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi. FIFA'nın bu açıklamasının ardından Suudi Arabistan'a UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında müjdeli haber geldi.

İLK KEZ SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILACAK

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Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI

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Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne bölgelerinden dolayı katılım hakkı sağlayamayan Arabistan kulüpleri için FIFA'dan devrim niteliğinde bir karar alınıyor. Yapılan harcamalara kayıtsız kalamayan FIFA, Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayacak.

KONTENJAN DÜŞECEK

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Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlaması, Avrupa'da mücadele eden takımların kontenjanını düşürecek. Böylece Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı geçmişe göre daha zor olacak.

(Mynet Dış Haber)


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