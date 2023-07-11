UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyor! Suudi Arabistan kulüplerine müjde var...

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi. FIFA'nın bu açıklamasının ardından Suudi Arabistan'a UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında müjdeli haber geldi.
Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.
Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne bölgelerinden dolayı katılım hakkı sağlayamayan Arabistan kulüpleri için FIFA'dan devrim niteliğinde bir karar alınıyor. Yapılan harcamalara kayıtsız kalamayan FIFA, Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayacak.
Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlaması, Avrupa'da mücadele eden takımların kontenjanını düşürecek. Böylece Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı geçmişe göre daha zor olacak.
(Mynet Dış Haber)