UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyor! Suudi Arabistan kulüplerine müjde var...

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi. FIFA'nın bu açıklamasının ardından Suudi Arabistan'a UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında müjdeli haber geldi.

İLK KEZ SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILACAK

Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI

Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne bölgelerinden dolayı katılım hakkı sağlayamayan Arabistan kulüpleri için FIFA'dan devrim niteliğinde bir karar alınıyor. Yapılan harcamalara kayıtsız kalamayan FIFA, Suudi Arabistan kulüplerinin önümüzdeki yıllarda Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayacak.

KONTENJAN DÜŞECEK

Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlaması, Avrupa'da mücadele eden takımların kontenjanını düşürecek. Böylece Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı geçmişe göre daha zor olacak.

(Mynet Dış Haber)



